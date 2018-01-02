Kamyonet devrildi, sürücü öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. 25 yaşındaki Nedim Çitil yönetimindeki 02 ZA 421 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaşamını yitiren sürücü Çitil'in cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası otopsi için morga gönderildi.
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Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.