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Kamyonet devrildi, kasasındaki sakatatlar yola saçıldı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sakatat yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Tarık Mansur (29) yaralandı. Kamyonet kasasındaki sakatatlar ise yola saçıldı. Kaza, saat 08.30...

Kamyonet devrildi, kasasındaki sakatatlar yola saçıldı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sakatat yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Tarık Mansur (29) yaralandı. Kamyonet kasasındaki sakatatlar ise yola saçıldı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, İzmir- Ankara yolunda meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Tarık Mansur yönetimindeki sakatat yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Kazada, plakalarının söküldüğü belirlenen kamyonetin sürücüsü Mansur yaralanırken, kasadaki sakatatlar ise yola saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetten yaralı çıkarılan Tarık Mansur, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan bir süre ulaşıma kapanan yol, sakatatların belediye ekibince temizlenip, zeminin yıkanmasından sonra yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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