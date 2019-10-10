Kamyonet çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletle 15 metre sürüklenen Hüseyin Baydar (23) ağır yaralandı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi, Hasköy Sokak üzerinde meydana geldi. Çakmak Sokak'tan gelip Hasköy Sokak üzerinde seyir halinde olan Sinan Öztürk (33) yönetimindeki 34 VL 8689 plakalı kamyonet, Hazine Sokak'tan Hasköy Sokağı'na çıkan Hüseyin Baydar yönetimindeki 16 AAR 041 plakalı motosiklet ile çarpıştı. 15 metre sürüklenen motosikletin kasksız sürücüsü Baydar, ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



