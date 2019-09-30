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Kamyonet çarpan minik Muhammet, toprağa verildi

  Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),()-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynadığı sırada kontrolden çıkan kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Talha İnan (3), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza, dün akşam saatlerinde...

GÜVENLİK 30.09.2019, 15:34

 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),()-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynadığı sırada kontrolden çıkan kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Talha İnan (3), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl İlçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında süratli olduğu iddia edilen Mehmet D. (27), yönetimindeki 26 UZ 088 plakalı kamyonet, toprak yolda kayarak kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan kamyonet sokakta oynayan çocukların arasına daldı. Muhammet Talha İnan (3) ile Ahıska Türkleri’nden olduğu öğrenilen Fikriye Muhammedov'a (11) çarpan kamyonet, bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazanın ardından mahalleli olay yerine toplanırken, kamyonet sürücüsü Mehmet D. olay yerinden kaçtı. Kazayı gören mahalle sakinleri, yaralanan çocukları otomobillerle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammet Talha İnan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon şoförü Mehmet D.'nin sorgusunun devam ettiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden, Muhammet Talha İnan, İnegöl ilçesi için Altınbaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı’nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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