Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28...

Kamyonet çarpan köpek telef oldu, sürücü kaçtı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) Başkanı Nilay Parlak Ateş, bir kamyonet sürücüsünün yoldaki köpeği ezerek ölümüne neden olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulundu. Ateş, olay...

Kamyonet çarpan köpek telef oldu, sürücü kaçtı
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) Başkanı Nilay Parlak Ateş, bir kamyonet sürücüsünün yoldaki köpeği ezerek ölümüne neden olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulundu. Ateş, olay yerindeki kamera görüntülerinden kamyonet sürücüsünün çarpmanın ardından durmadan kaçtığının görüldüğünü söyledi. Olay, 7 Haziran'da Ahmet Türkel Çevre yolu 2'nci Etap'ta meydana geldi. İddaya göre, yoldan geçen köpeğe plakası belirlenemeyen beyaz renkli bir kamyonet çarptı. Aracın altında kalan köpek telef olurken, sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay, MOBESE kayıtlarının bir vatandaş tarafından İDOHA'ya verilmesi ile ortaya çıktı. İzlediği görüntüler karşısında şok olduğunu söyleyen İDOHA Başkanı Avukat Nilay Parlak Ateş, "Yol üzerinde bulunan köpeğe, beyaz bir kamyonet gelip, çarpmakta ve ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmekte, sonucunda da ilk önce köpeğin yaralanmasına ve daha sonra da ölümüne sebep olduğu görülmektedir" dedi. Benzer olayların arttığını söyleyen Ateş, "Bizler, her canlının yaşam hakkı olduğunu savunuyoruz. Hayvan hakkı ihlallerinin ispatı zor olsa da şu an için elimizde kamera görüntüsü mevcut. Görüntülerde plaka tespiti yapamadık ancak gerek savcılığımızın, gerekse emniyet güçlerinin hassas davranarak olayı meydana getiren kişiyi bulacağına ve kanunlar nezdinde gerekli yaptırımları uygulayacağına dair inancımız tam. Bir an önce sorumlu kişinin bulunarak, adaletin sağlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325