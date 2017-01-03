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2016 enflasyonu yüzde 8.53

Kamyonet çarpan at arabasından düşen kadın yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, kamyonetin çarptığı at arabasından düşen 32 yaşındaki Ayşe Eğli, yaralandı. Ambulans bekleyen yaralı kadını, at arabasını kullanan arkadaşı 34 yaşındaki...

Kamyonet çarpan at arabasından düşen kadın yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, kamyonetin çarptığı at arabasından düşen 32 yaşındaki Ayşe Eğli, yaralandı. Ambulans bekleyen yaralı kadını, at arabasını kullanan arkadaşı 34 yaşındaki Ayşe Yeksekyeksen teselli etti.
Kaza, İnegöl’ün Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak’ta meydana geldi. Çöplerden kağıt ve hurda toplayarak geçimlerini sağlayan Ayşe Yeksekyeksen’in kullandığı at arabasına henüz plakası belirlenemeyen bir kamyonet çarparak kaçtı. Kaza sonucu at arabasında bulunan Ayşe Eğli yola düşerek yaralandı. Kaldırımda oturup acılar içinde ambulans bekleyen Ayşe Eğli’yi kazadan yara almadan kurtulan arkadaşı Ayşe Yeksekyeksen sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, at arabasına çarpıp kaçan kamyonet ve sürücü aranıyor.

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