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Kamyonet çaldı, 10 gün önce çıktığı cezaevine yeniden girdi

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN'da hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden tahliye olan 20 yaşındaki Furkan Üstün, park halindeki kamyoneti çalınca tutuklandı.  Olay 8 gün önce Tekkeköy İlçesi Çay Mahallesi'nde...

Kamyonet çaldı, 10 gün önce çıktığı cezaevine yeniden girdi

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN'da hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden tahliye olan 20 yaşındaki Furkan Üstün, park halindeki kamyoneti çalınca tutuklandı. 
Olay 8 gün önce Tekkeköy İlçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaf Yusuf Ayaydın, kendisine ait 55 VA 672 plakalı kamyoneti ile işyerine geldi. Kontak anahtarını üzerinde bırakıp kamyonetten indi. Bu sırada, hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden 10 gün tahliye olduğu belirtilen Furkan Üstün, kamyoneti çalıştırıp çaldı.
Kamyonetin sahibi Ayaydın, polisi arayıp ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, önceki gün çalıntı aracı park halinde buldu. Araç üzerinde yapılan çalışmada Furkan Üstün'ün parmak izine ulaşıldı. Kamyonet sahibine teslim edildikten sonra polis, şüpheliyi Tekkeköy İlçesi'nde gözaltına aldı.
Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Üstün, savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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