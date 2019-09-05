Kamyondan yola düşen varillerden fosforik asit aktı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, kamyondan yola düşen varillerden yola akan sıvı, paniğe neden oldu. AFAD ve UMKE ekiplerinin özel kıyafetlerle müdahale ettiği varillerden yüzde 85 saf oranına sahip, gıda sektöründe kullanılan fosforik asit aktığı belirlendi.Olay, gece saatlerinde, Uzunköprü'nün Parpudar Bayırı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 39 SV 002 plakalı kamyondan yola düşen varillerin içindeki sıvılar, yola aktı. Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Edirne'den AFAD ve UMKE ile itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu 1600 litrelik 3 plastik varilin yola düştüğü ve içindeki sıvaların yola aktığı belirlendi. Yol, trafiğe kapatılırken, özel kıyafet giyen AFAD ekiplerince variller ve kimyasallar üzerinde inceleme yapılıp, numuneler alındı.Yetkililer, varillerin götürüldüğü fabrikanın yetkilileri ile yaptıkları görüşmede, içlerinde yüzde 85 saflık oranına sahip, gıda sektöründe kullanılan fosforik asit olduğunu öğrendi. Varillerin kaldırılması ve yola akan sıvının temizlenmesinin ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.