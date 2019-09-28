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Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü/ FOTOĞRAF İPTALİ
FOTOĞRAF İPTALİ Yazı işleri Müdürlerine 'Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü' başlıklı haberimizde ölen kişinin fotoğrafı, sehven servis edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla... Ölen orman işçisinin fotoğrafı, ektedir...
GÜVENLİK 28.09.2019, 11:14
FOTOĞRAF İPTALİ
Yazı işleri Müdürlerine
'Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü' başlıklı haberimizde ölen kişinin fotoğrafı, sehven servis edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla... Ölen orman işçisinin fotoğrafı, ektedir...
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|6
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|6
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|6
|5
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|5
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|4
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|6
|2