Kamyona çarpan taksideki astsubay şehit oldu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak (22), 'devriye komutanı' görevi gereği geldiği İstanbul'un Tuzla ilçesinde, içerisinde bulunduğu taksinin kamyona çarpması sonucu şehit oldu.

Kaza, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bugün meydana geldi. Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak, yürütülen soruşturma kapsamında bir kişiye adli yeterlilik raporu aldırmak üzere 'devriye komutanı' olarak, taksiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gitmek üzere yola çıktı. İsa Boztoprak'ın bulunduğu taksi, Tuzla'da yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak olay yerinde şehit oldu. Boztoprak'ın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi nüfusuna kayıtlı Şehit Astsubay Boztoprak'ın cenazesinin, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan babası Vahyettin ve ağabeyi Süleyman Boztoprak'ın isteği üzerine yarın, öğle vakti Çorlu ilçesi Süleymaniye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle Çorlu Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. Şehit Astsubay Boztoprak'ın Kars'ta bulunan annesi ve kardeşinin de acı haber üzerine Çorlu'ya gelmek üzere yola çıktıkları bildirildi.



FOTOĞRAFLI