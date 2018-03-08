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Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü kadın mühendis öldü

BURSA'da, inşaat mühendisi İlkcan Asena Çerçi (25) yönetimindeki otomobil, otoyolda arıza nedeniyle emniyet şeridine çekilen kamyona arkadan çarptı. Kazada genç mühendis olay yerinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen otomobilin motoru, yaklaşık...

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü kadın mühendis öldü
BURSA'da, inşaat mühendisi İlkcan Asena Çerçi (25) yönetimindeki otomobil, otoyolda arıza nedeniyle emniyet şeridine çekilen kamyona arkadan çarptı. Kazada genç mühendis olay yerinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen otomobilin motoru, yaklaşık 50 metre uzakta bulundu.
Kütahya'da oturan inşaat mühendisi İlkcan Asena Çerçi yönetimindeki 34 PH 2925 plakalı otomobil, Ankara yönünden Bursa'ya yönüne gelirken, A.S.'nin arıza nedeniyle emniyet şeridine çektiği 06 GB 9050 plakalı kamyona arkadan hızla çarptı. Kazada, genç mühendis olay yerinde yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisler, yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin motoru, kaza yerinden yaklaşık 50 metre uzakta bulundu.
İlkcan Asena Çerçi'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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