Kamyona çarpan otomobilde 3 genç öldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri arasındaki karayolunda otomobilin, kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ali Can Yılmaz (23) ile Ebru D.(23) ve Esengül C.(23) yaşamlarını yitirdi. Yılmaz'ın ay sonunda askere gitmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Kaza, Çorlu- Çerkezköy karayolu üzerinde gece meydana geldi. Alican Yılmaz yönetimindeki 34 FK 0705 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle, önünde seyreden Menderes Kara yönetimindeki 34 UB 449 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Alican Yılmaz ile araçta bulunan Ebru D. ve Esengül C., olay yerinde öldü.

Kazada can veren Alican Yılmaz'ın Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salih Yılmaz'ın oğlu olduğu ve ay sonunda askere gitmek için hazırlık yaptığı belirtildi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



