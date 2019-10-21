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Kamyona çarpan beton mikseri devrildi: 1 yaralı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, önündeki kamyona çarpıp, devrilen beton mikserinin şoförü Recai Kızılkaya (43) yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Hacıeyüplü Mahallesi 3119 Sokak'ta meydana geldi. Denizli'den Saraköy...
GÜVENLİK 21.10.2019, 12:27
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, önündeki kamyona çarpıp, devrilen beton mikserinin şoförü Recai Kızılkaya (43) yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Hacıeyüplü Mahallesi 3119 Sokak'ta meydana geldi. Denizli'den Saraköy yönüne giden Recai Kızılkaya'nın (43) kullandığı 20 BK 500 plakalı beton mikseri, önündeki Ahmet Erdoğdu yönetimindeki 20 K 4141 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan beton mikseri devrildi.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan beton mikserinin sürücüsü Kızılkaya, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen beton mikserinde bulunan harç yola dökülürken, kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis soruşturma başlattı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Hacıeyüplü Mahallesi 3119 Sokak'ta meydana geldi. Denizli'den Saraköy yönüne giden Recai Kızılkaya'nın (43) kullandığı 20 BK 500 plakalı beton mikseri, önündeki Ahmet Erdoğdu yönetimindeki 20 K 4141 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan beton mikseri devrildi.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan beton mikserinin sürücüsü Kızılkaya, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen beton mikserinde bulunan harç yola dökülürken, kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis soruşturma başlattı.
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