Kamyon, taksi durağına daldı; facianın eşiğinden dönüldü

KONYA'da sürücüsünün freninin boşaldığını öne sürdüğü kamyon, taksi durağına daldı. Kazada 2'si taksi, 4 araç hasar gördü. Bu sırada aracına binmek isteyen Osman Erdigan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.​Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Freninin boşaldığı öne sürülen Bayram Çelik yönetimindeki 42 SY 476 plakalı kamyon, yolun sağındaki taksi durağına daldı. Kamyon, park halindeki 2 taksiye çarparak durabildi. Taksiler de yanlarındaki araçlara çarparak hasar verdi. Kaza sırasında aracına binmek isteyen Osman Erdigan, kamyonun geldiğini görünce, son anda kaçıp kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Çelik, frenin tutmadığını öne sürdü.Durakta bekleyen taksicilerden Ali Akbay ise kamyonun ofise çarpmasını, park halindeki araçların önlediğini söyledi. Kamyonun frenlerinin arızalı olmadığını ileri süren Akbay, ''Kazadan sonra taksi durağına gelen şoförler odasındaki bir arkadaşımızı kamyonu biraz geriye çekti. O sırada frenlerin tuttuğunu fark ettik. Büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu. Çünkü arkadaşımız taksi durağı ofisinde oturuyordu. Çoğu zaman da durağın önünde çocuklar oynuyordu'' dedi.

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