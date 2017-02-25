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Kamyon takla attı: 2 ölü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde, bir kamyonun takla attığı kazada, 2 kişi araçta sıkışarak öldü. Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında, Çameli İlçesi Cevizli Mahallesi Sarıyer Mevkii'nde meydana geldi....

Kamyon takla attı: 2 ölü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde, bir kamyonun takla attığı kazada, 2 kişi araçta sıkışarak öldü.
Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında, Çameli İlçesi Cevizli Mahallesi Sarıyer Mevkii'nde meydana geldi. Çameli İlçe merkezi yönüne giden Hüseyin Öçal, yönetimindeki 03 KL 750 plakalı kamyonun direksiyon kontrolünü yitirdi. Yolun dışına çıkan kamyon takla attı. Şoför Hüseyin Öçal ile yanındaki Abdullah Aktürk, araçta sıkışarak öldü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kamyona sıkışan Öçal ve Aktürk'ün cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından uzun süren çalışma sonrası çıkarıldı. Ölenlerin cesetleri otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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