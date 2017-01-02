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Kamyon sürücü önce otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

BURSA'da seyir halindeyken önce bir otomobile ardından da aydınlatma direğine çarpan kamyonun sürücüsü direksiyon başında sıkıştı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Kaza geç saatlerde Bursa- İzmir...

Kamyon sürücü önce otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
BURSA'da seyir halindeyken önce bir otomobile ardından da aydınlatma direğine çarpan kamyonun sürücüsü direksiyon başında sıkıştı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı.
Kaza geç saatlerde Bursa- İzmir karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine giden 32 yaşındaki Ufuk A. yönetimindeki 16 BSJ 86 plakalı kamyonun, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu önce bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen aracın şoför kabininde sıkışan Ufuk A., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri tarafından yarım saat süren çalışma sonrası kamyondan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ufuk A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle İzmir karayolu üzerinden FSM bulvarına giriş yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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