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Kamyon lastiklerine gizlenmiş 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi
GÜVENLİK 31.01.2020, 09:33
VAN-Bitlis Karayolu üzerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 4 dingil ve 1 stepne lastiğine gizlenmiş 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Bitlis Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphelendikleri kamyonu durdurup arama yaptı. 4 dingil ve 1 stepne lastiğine gizlenmiş 5 bin 100 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, kamyon sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Bitlis Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphelendikleri kamyonu durdurup arama yaptı. 4 dingil ve 1 stepne lastiğine gizlenmiş 5 bin 100 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, kamyon sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.
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