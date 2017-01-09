Kamyon lastiğinde ve evin yatak odasında 48 bin paket kaçak sigara

Orhan AŞAN / VAN, () - VAN'da polis tarafından yapılan operasyonda, bir kamyonun lastiklerinin içinde ve bir evin yatak odasında toplam 48 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan istihbaratları değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik 2 ayrı operaoperasyon gerçekleştirdi. Van-Özalp karayolunda polisler durumundan şüphelenerek durdurdukları kamyonda lastiklerin içerisine gizlenmiş 3 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el konulurken, kamyon şoförü H.C. gözaltına alındı.

YATAK ODASINDAN KAÇAK SİGARA ÇIKTI

İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda ise polis ekipleri A.S. ve F.S.'ye ait evde arama yaptı. Evin yatak odasında gizli bir bölme tespit edildi. Gizli bölmeyi açan ekipler 45 bin paket kaçak sigara buldu. Olayla ilgili ev sahipleri A.S. ve F.S. gözaltına alındı.



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