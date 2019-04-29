Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kanserle tedavide Küba yönetimi
Kanserle tedavide Küba yönetimi
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar barış ve dostluk için oynadı
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar...
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...

Kamyon kasasında 40 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 40 kaçak göçmen yakalandı. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah Milas- Söke karayolunda yol denetimi yaptı. Şüpheli buldukları A.K.'nin kullandığı...

Kamyon kasasında 40 kaçak göçmen yakalandı
AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 40 kaçak göçmen yakalandı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah Milas- Söke karayolunda yol denetimi yaptı. Şüpheli buldukları A.K.'nin kullandığı kamyonu durduran ekipler, kontrol etti. Kamyonun kasasında 13'ü Irak, 14'ü Filistin ve 13'ü Suriye uyruklu olmak üzere 40 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca kaçak göçmenleri Didim'e kamyonla götürmeye çalışan E.C. ve A.K. ile sürücü A.K. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, kimlik tespiti işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328