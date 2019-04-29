Kamyon kasasında 40 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 40 kaçak göçmen yakalandı.Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah Milas- Söke karayolunda yol denetimi yaptı. Şüpheli buldukları A.K.'nin kullandığı kamyonu durduran ekipler, kontrol etti. Kamyonun kasasında 13'ü Irak, 14'ü Filistin ve 13'ü Suriye uyruklu olmak üzere 40 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca kaçak göçmenleri Didim'e kamyonla götürmeye çalışan E.C. ve A.K. ile sürücü A.K. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, kimlik tespiti işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi

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