Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

TARSUS (Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü K.K. (71), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde eski Ankara Karayolu Sağlıklı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. K.K. yönetimindeki 01 YA 647 plakalı otomobil, M.E. idaresindeki 33 P 3367 plakalı kamyon ile yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, otomobilde sıkışan K.K.'ya müdahale edemeyince itfaiyeden yardım istendi. Kamyon şoförü M.E. ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza yerine gelen itfaiye görevlileri tarafından otomobilden çıkartılan K.K.'nın öldüğü belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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