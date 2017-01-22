Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), () - SAKARYA'nın Söğütlü İlçesi'nde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Söğütlü Sıraköy Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan Türk yönetimindeki 54 B 4416 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Bülent Bülbül'ün kullandığı 54 BS 565 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bülent Bülbül kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan, kamyon sürücüsü İlhan Türk ile Mihrican Kocasakal ise kaldırıldıkları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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