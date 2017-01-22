Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ortadoğu göndermesi
Erdoğan: Rejim değil sistem değişikliği
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), () - SAKARYA'nın Söğütlü İlçesi'nde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Söğütlü Sıraköy Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan Türk...

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), () - SAKARYA'nın Söğütlü İlçesi'nde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Söğütlü Sıraköy Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan Türk yönetimindeki 54 B 4416 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Bülent Bülbül'ün kullandığı 54 BS 565 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bülent Bülbül kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan, kamyon sürücüsü İlhan Türk ile Mihrican Kocasakal ise kaldırıldıkları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55