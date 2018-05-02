Kamyon çarpan 80 yaşındaki kadın öldü

YALOVA’da Şehit Ömer Faydalı Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Anık (80), kamyon çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Şehit Ömer Faydalı Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Anık’a, Çınarcık'tan Yalova yönüne giden İlhami A. (36) yönetimindeki 77 EU 204 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü İlhami A. gözaltına alındı. Kazaya tanık olan vatandaşlar cadde üzerinde üst ya da alt geçidin olmamasına tepki gösterdi. Mualla Anık'ın cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

FOTOĞRAFLI