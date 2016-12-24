Kamyon çarpan 17 yaşındaki genç öldü

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde yolun karşısına geçerken kamyon çarpan 17 yaşındaki Oğuzhan Tosun, yaşamını yitirdi.

Muş'tan 3 gün önce Pamukova'ya gelerek bir fabrikada işe başlayan Oğuzhan Tosun, gece aynı fabrikada çalıştığı amcasının oğlu Kenan Tosun ile işten çıktı. Eve giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuzhan Tosun'a kamyon çarptı. Oğuzhan Tosun olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücü durmadı. Jandarma ekipleri kamera kayıtlarından kamyonun markasını ve rengini, ayrıca olay yerinde dağılan parçalardan aracın modelini belirleyerek emniyet ekiplerine bildirdi. Ön tarafı hasar gören kamyon, yaklaşık 1 saat sonra Bilecik'te ele geçirilirken, kamyon sürücüsü 46 yaşındaki Süleyman Tolaycanlı gözaltına alındı. Süleyman Tolaycanlı ifadesinde, "Sadece bir ses geldi, ne olduğunu anlayamadım bilmiyorum" dedi.

Oğuzhan Tosun'un cenazesi Pamukova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Oğuzhan Tosun'un olaydan kısa süre önce sosyal medyada amcasının oğlu Kenan Tosun ile birlikte çektiği fotoğrafın altına, 'Ve yine sil baştan oldu hayat. Geriye bana kalan üç şey, dostlarım, çayım, sigaram (Bir de aşk) İyi ki varsın amca oğlu' yazdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI