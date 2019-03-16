Kamu görevlilerine suikast girişimi faili terörist, köyde yakalandı

Güvenlik güçleri, 14 Şubat 2017'de Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında olan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi ile Mersin 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan PKK'lı terörist 'Şeyh' kod adlı Ali Atan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve jandarma ekipleri, Atan'ın merkeze bağlı Başağaç köyünde saklandığını tespit edip ortak operasyon başlattı. Jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda Ali Atan, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Atan'ın sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Güvenlik güçleri, 14 Şubat 2017'de Mersin'de üst düzey kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında olan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi ile Mersin 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan PKK'lı terörist 'Şeyh' kod adlı Ali Atan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve jandarma ekipleri, Atan'ın merkeze bağlı Başağaç köyünde saklandığını tespit edip ortak operasyon başlattı. Jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda Ali Atan, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Atan'ın sorgusunun sürdüğü belirtildi.