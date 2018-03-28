Kamu bankasını dolandırıcılığa 8 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, kentteki bir kamu bankasının toplamda 3 milyon lira dolandırıldığına yönelik ihbar yapıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polisler, Adana ve Hatay'da 10 adrese baskın düzenledi. Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Sahte evrak düzenleyip başkaları adına kredi kullandıkları ve dolandırıcılık suçu işledikleri öne sürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, kentteki bir kamu bankasının toplamda 3 milyon lira dolandırıldığına yönelik ihbar yapıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polisler, Adana ve Hatay'da 10 adrese baskın düzenledi. Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Sahte evrak düzenleyip başkaları adına kredi kullandıkları ve dolandırıcılık suçu işledikleri öne sürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.