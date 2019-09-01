Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (6)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinde yeniden başlayacak arama-kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler de havadan destek verecek.