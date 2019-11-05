Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti
SURİYE'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi. Kamışlı'nın batısında olan Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı ve...
GÜVENLİK 05.11.2019, 17:59
SURİYE'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi.
Kamışlı'nın batısında olan Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı ve üzerinde Suriye bayrakları bulunan 3 zırhlı araç, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu doğu bölüme geçti. 2 kamyon ve kamyonetteki Esad rejimi askerlerin, ilk kez teröristlerin kontrol noktası olarak kullandığı bölgeden geçtiği belirtildi. Zırhlı araçların geçişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Kamışlı'nın batısında olan Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı ve üzerinde Suriye bayrakları bulunan 3 zırhlı araç, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu doğu bölüme geçti. 2 kamyon ve kamyonetteki Esad rejimi askerlerin, ilk kez teröristlerin kontrol noktası olarak kullandığı bölgeden geçtiği belirtildi. Zırhlı araçların geçişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
19°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:33
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:02
|Yatsı
|19:24
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5