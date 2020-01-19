Flaş HaberFındıkta 'küresel ısınma' tehdidi
Son Dakika
Kameriyede oturan 2 genç, otomobilden açılan ateşle yaralandı
GÜVENLİK 19.01.2020, 12:06
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iki grubun tartışmasında bir araçtan rastgele 4 el ateş açıldı. Bu sırada olay yeri yakınındaki kameriyede oturan Mustafa Ercan (21) ve arkadaşı Hayri Yavuz (20) başlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Ulaşlar sahili yanındaki mesire alanında dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası gruptakilerin bulunduğu bir araçtan 4 el ateş açılırken, bu sırada olay yeri yakınındaki bir kameriyede oturan Mustafa Ercan ve arkadaşı Hayri Yavuz, başlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Ercan ve Hayri Yavuz ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Mustafa Ercan ameliyata alınırken, Hayri Yavuz'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayı haber alıp hastaneye gelen yaralı yakınları acil servis önünde yoğunluk oluşturdu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ulaşlar sahili yanındaki mesire alanında dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası gruptakilerin bulunduğu bir araçtan 4 el ateş açılırken, bu sırada olay yeri yakınındaki bir kameriyede oturan Mustafa Ercan ve arkadaşı Hayri Yavuz, başlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Ercan ve Hayri Yavuz ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Mustafa Ercan ameliyata alınırken, Hayri Yavuz'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayı haber alıp hastaneye gelen yaralı yakınları acil servis önünde yoğunluk oluşturdu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
7°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Ocak 2020
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:20
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:12
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Fenerbahçe
|18
|34
|4. Alanyaspor
|18
|32
|5. Trabzonspor
|17
|32
|6. Beşiktaş
|17
|30
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|18
|24
|9. Gaziantep FK
|18
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|18
|28
|5. Ümraniye
|18
|28
|6. Menemen Belediyespor
|18
|28
|7. Bursaspor
|17
|27
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|17
|23
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|23
|48
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|23
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Wolverhampton
|23
|34
|7. Sheffield United
|23
|33
|8. Tottenham
|23
|31
|9. Crystal Palace
|23
|30
|10. Arsenal
|23
|29
|11. Everton
|23
|29
|12. Newcastle
|23
|29
|13. Southampton
|23
|28
|14. Brighton
|23
|25
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|22
|23
|17. Watford
|23
|23
|18. Aston Villa
|23
|22
|19. Bournemouth
|23
|20
|20. Norwich City
|23
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|43
|2. Barcelona
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|19
|31
|7. Valencia
|19
|31
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016