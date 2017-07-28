Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

Kamerayı fark eden hırsız şoke oldu

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,() - ADANA'da girdiği evden, 3 cep telefonu, tablet bilgisayar ve 350 lira para çalan 25 yaşındaki Kadir Tekin, soygundan sonra apartman girişindeki güvenlik kamerasını görünce şoke oldu. Olay, merkez Seyhan İlçesi...

Kamerayı fark eden hırsız şoke oldu

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,() - ADANA'da girdiği evden, 3 cep telefonu, tablet bilgisayar ve 350 lira para çalan 25 yaşındaki Kadir Tekin, soygundan sonra apartman girişindeki güvenlik kamerasını görünce şoke oldu.
Olay, merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Girdiği apartmandaki bir evin kapısını açıp giren Kadir Tekin, evdekiler uyurken çaldıkları ile sessizce merdivenlerden indi. Tam apartmandan çıkacağı sırada güvenlik kamerasını fark eden zanlı ne yapacağını şaşırdı. Kamera kayıtlarındaki kayıtta paniklediği görülen hırsız hızla koşup uzaklaşıyor.
Sabah soygunu fark eden ev sahibi Tekin Ö., polis ekiplerini aradı. İnceleme yapan Hırsızlık Büro ekipleri güvenlik kameralarından kimliğini saptadığı Kadir Tekin'i gözaltına aldı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf eden zanlı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314