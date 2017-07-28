Kamerayı fark eden hırsız şoke oldu

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,() - ADANA'da girdiği evden, 3 cep telefonu, tablet bilgisayar ve 350 lira para çalan 25 yaşındaki Kadir Tekin, soygundan sonra apartman girişindeki güvenlik kamerasını görünce şoke oldu.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Girdiği apartmandaki bir evin kapısını açıp giren Kadir Tekin, evdekiler uyurken çaldıkları ile sessizce merdivenlerden indi. Tam apartmandan çıkacağı sırada güvenlik kamerasını fark eden zanlı ne yapacağını şaşırdı. Kamera kayıtlarındaki kayıtta paniklediği görülen hırsız hızla koşup uzaklaşıyor.

Sabah soygunu fark eden ev sahibi Tekin Ö., polis ekiplerini aradı. İnceleme yapan Hırsızlık Büro ekipleri güvenlik kameralarından kimliğini saptadığı Kadir Tekin'i gözaltına aldı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf eden zanlı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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