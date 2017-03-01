Kameradaki maskeli market soyguncuları yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - KÜTAHYA'da yüzleri maskeli olarak ellerinde av tüfeği ve demir çubukla girdikleri marketin kasasından bin lira para alıp kaçan 3 şüpheli güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı.

Olay, önceki gece Zafertepe Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete ellerinde tüfek ve demir çubukla giren yüzleri maskeli 2 kişi kasada bulunan yaklaşık bin lira parayı aldı. İşyeri içindeki güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda şüpheliler markette bulunan Özer Başer'i demir çubukla dövüp kaçtı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri market ile yakındaki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek olayın şüphelileri olduklarını belirledikleri Ünal B. (25), Kadir G. (20) ve M. G.'yi (16) yakaladı.

Şüphelilerden yaşı küçük olan ve olayda gözcülük yaptığı belirtilen M.K., Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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