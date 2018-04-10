escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Kameradaki markette bıçaklama sanığı baba-oğula hapis cezası

KAYSERİ'de bir markette sıra bekleme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Yusuf Tekeli'yi (37) bıçakla yaralamaktan yargılanan tutuklu sanık Şaban C. (53) 11 yıl 8 ay, oğlu M.C. (16) ise, 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme...

Kameradaki markette bıçaklama sanığı baba-oğula hapis cezası
KAYSERİ'de bir markette sıra bekleme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Yusuf Tekeli'yi (37) bıçakla yaralamaktan yargılanan tutuklu sanık Şaban C. (53) 11 yıl 8 ay, oğlu M.C. (16) ise, 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Şaban C.'nin tutukluluk halinin devamına, oğlunun ise tahliyesine karar verdi. Markette yaşanan olayın ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kayseri'de geçen yıl 14 Mart'ta, merkez Melikgazi İlçesi Belsin Kocatepe Mahallesi'nde bir markette meydana gelen olayda, iddiaya göre; marketin kasasına gelen müşteriler Şaban C. ile oğlu M.C. ve  Yusuf Tekeli arasında sıra bekleme yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada Şaban C. ve oğlu M.C., Yusuf Tekeli'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Yusuf Tekeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Şaban C. hazır bulundu. Oğlu, M.C ise, tutuklu bulunduğu Ankara Çocuk Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi. Markete ürün değişimi için gittiğini söyleyen Şaban C. "Marketten aldığım ürünün değişimi için kasaya gittim. O sırada da Yusuf ile tartıştık. Aşağılayıcı, hakaret ve küfürler etti. Ayırmaya çalışırken de oğlum bıçakladı. Pişmanım" dedi.
M.C. ise, pişman olduğunu belirterek, "Yapmamam gereken şeyi yaptım. Babamı o vaziyette görünce bir anda bıçakla vurdum. Öldürme kastım asla yoktu" dedi. Şaban C.', 'Fikir ve eylem birliği içinde öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çaptrılırken, oğlu M.C. ise, aynı suçtan 7 yıl 9 ay hapis cezası aldı, tahliye etti.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bıçaklı yaralama olayı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamara kaydında ilk olarak mağdur Yusuf Tekeli ile Şaban C.'nin sözlü olarak tartıştığı, ardından da kavga ettikleri görüldü. Daha sonra Yusuf Tekeli aldığı ürünleri poşete koyduğu sırada Şaban C. ve elinde bıçak bulunan oğlu M.C., saldırıda bulundu. M.C.'nin Tekeli'yi bıçaklama anı market kamerası tarafından kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314