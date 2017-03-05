Kamera kayıt makinesini de çalan hırsızlar yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan ve yakalanamamak için güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarını da çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki 9 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hırsızların gece yarısı iş yerlerinin kapılarını kırarak içeri girdiklerini ve yakalanmamak için güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden kayıt cihazlarının da çalındığı saptandı.

Hırsızların kimliklerini tespit etmek için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile Mobese kameralarına ait yüzlerce görüntüyü izleyen polis, şüphelilerin eşkallerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan Ergün G., Mustafa E. ve Malik S. olduğunu saptandı ve İsmetpaşa Mahallesi'nde kaldıkları evde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis, şüphelilerle birlikte çalıntı malzemelerin de bazılarına ulaştı. Sorgulamalarında suçlarını itiraf eden şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



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