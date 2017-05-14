Kalp krizinden ölen Suriyeli öğretmenin cenazesi Telabyad'a götürüldü

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türkmen asıllı Suriyeli öğretmen 50 yaşındaki Halil El Mustafa'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad'a götürüldü.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde oturan ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu'nda Suriyeli'lere ders veren Halil El Mustafa, dün akşam evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Evli 5 çocuk babası El Mustafa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Suriyeli öğretmenin cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verilmek üzere PYD denetimindeki Telabyad'a gönderildi.

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