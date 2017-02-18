Kalp krizi geçiren uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde görev başında kalp krizi geçiren uzman çavuş Servet Yıldız'ın cenazesi memleketi Mersin'in Silifke İlçesi'nde toprağa verildi.42 yaşındaki Servet Yıldız için Silifke İlçesi Demircili Mezarlığı'nda düzenlenen törene Kaymakamı Şevket Cinbir, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Arbaş, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Yıldız'ın babası Halil ve annesi Nazife Yıldız ile eşi Özgür, çocukları Halil, Emir ve Aleyna ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri, fenalık geçiren Servet Yıldız'ın eşine müdahale etti.Uzman Çavuş Yıldız'ın kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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