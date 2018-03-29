Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu

Kalp doktorunun oğlu, kalp krizi geçirdi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'de, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz'ın oğlu diş hekimi Burç Durmaz (36), spor yaparken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Durmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kalp...

Kalp doktorunun oğlu, kalp krizi geçirdi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'de, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz'ın oğlu diş hekimi Burç Durmaz (36), spor yaparken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Durmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz ve Prof. Dr. Berrin Durmaz'ın oğulları diş hekimi Burç Durmaz, dün akşam saatlerinde Kültürpark'ta spor yaparken kalp krizi geçirdi. Yakındaki Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Burç Durmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı'nda çalışmalarına devam eden, 2012 yılından itibaren Alsancak'da kendi kliniğinde hastalarına hizmet vermeye başlayan Burç Durmaz'ın, eski milli yüzücü, rüzgar sörfü, yelkenli yat yarışçısı ve aynı zamanda Ege Açıkdeniz Yat Kulübü lisanslı sporcusu olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314