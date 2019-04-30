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Kalp ameliyatı olan emekli uzman çavuş, taburcu olduğu gün öldü (2)

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ Adıyaman'da kalp ameliyatının ardından hastaneden taburcu olduktan sonra geldiği evinde, dinlenmek için çekildiği odasında ölü bulunan emekli Uzman Çavuş Ali Aslan'ın, ilk tespitlere göre kalp krizinden yaşamını...

Kalp ameliyatı olan emekli uzman çavuş, taburcu olduğu gün öldü (2)

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
Adıyaman'da kalp ameliyatının ardından hastaneden taburcu olduktan sonra geldiği evinde, dinlenmek için çekildiği odasında ölü bulunan emekli Uzman Çavuş Ali Aslan'ın, ilk tespitlere göre kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınan Aslan'ın cenazesi, Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ile yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ali Aslan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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