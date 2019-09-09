Son Dakika
Kalorifer dairesinde ölü bulundu
KONYA'nın Kulu ilçesinde müteahhit Ömer Altunay (68), yaptığı binanın kalorifer dairesinde ölü bulundu. Altunay'ın kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor. Olay, Kemaliye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Altunay, müteahhitliğini...
GÜVENLİK 09.09.2019, 00:22
KONYA'nın Kulu ilçesinde müteahhit Ömer Altunay (68), yaptığı binanın kalorifer dairesinde ölü bulundu. Altunay'ın kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor.
Olay, Kemaliye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Altunay, müteahhitliğini kendilerinin yaptığı ve oğlunun oturduğu binanın kalorifer dairesinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu. Polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Eve gelen sağlık görevlileri Altunay'ın öldüğünü belirledi. Altunay'ın kalorifer kazanının bakımıyla ilgilendiği sırada kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Altunay'ın cansız bedeni otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Olay, Kemaliye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Altunay, müteahhitliğini kendilerinin yaptığı ve oğlunun oturduğu binanın kalorifer dairesinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu. Polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Eve gelen sağlık görevlileri Altunay'ın öldüğünü belirledi. Altunay'ın kalorifer kazanının bakımıyla ilgilendiği sırada kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Altunay'ın cansız bedeni otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
|İmsak
|05:02
|Güneş
|06:30
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|20:57
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0