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Kalorifer dairesinde ölü bulundu

KONYA'nın Kulu ilçesinde müteahhit Ömer Altunay (68), yaptığı binanın kalorifer dairesinde ölü bulundu. Altunay'ın kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor. Olay, Kemaliye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Altunay, müteahhitliğini...

GÜVENLİK 09.09.2019, 00:22
Kalorifer dairesinde ölü bulundu
KONYA'nın Kulu ilçesinde müteahhit Ömer Altunay (68), yaptığı binanın kalorifer dairesinde ölü bulundu. Altunay'ın kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor.
Olay, Kemaliye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Altunay, müteahhitliğini kendilerinin yaptığı ve oğlunun oturduğu binanın kalorifer dairesinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu. Polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Eve gelen sağlık görevlileri Altunay'ın öldüğünü belirledi. Altunay'ın kalorifer kazanının bakımıyla ilgilendiği sırada kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Altunay'ın cansız bedeni otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

  

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