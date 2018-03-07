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Kaldırımdan yola düşen yayaya, kamyonun çarpma anı kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Rüştü Seyidoğlu (43), kaldırımda yürürken dengesini yitirip yola düştü. Seyidoğlu, yoldan geçen kamyonun altında kalarak can verdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün Çorlu'nun Alipaşa...

Kaldırımdan yola düşen yayaya, kamyonun çarpma anı kamerada
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Rüştü Seyidoğlu (43), kaldırımda yürürken dengesini yitirip yola düştü. Seyidoğlu, yoldan geçen kamyonun altında kalarak can verdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Çorlu'nun Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Rüştü Seyidoğlu, yaya kaldırımında yürüdüğü sırada bir anda dengesini yitirerek yola düştü. Bu sırada Nadir Sarı yönetimindeki 42 S 7261 plakalı kamyon, Seyidoğlu'na çarptı. Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Rüştü Seyidoğlu, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Seyidoğlu kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Nadir Sarı polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay anı, yakındaki bir alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Rüştü Seyidoğlu'nun kaldırımından yola düşmesi ve kamyonun üzerinden geçmesi yer alıyor.

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