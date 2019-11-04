Son Dakika
DHA İSTANBUL- İMAMOĞLU: KORUMA ARKADAŞLARIMIZIN KABUL ETMEYECEĞİM ŞEKİLDE VATANDAŞLA BİR DİYALOĞU OLUŞMUŞ
Kaldırımdaki oyuncak ayı, fünyeyle patlatıldı
Muammer ŞEN/KARAMAN, ()- KARAMAN'da, lisenin yakınındaki kaldırıma bırakılan oyuncak ayı, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatılan oyuncak ayının içinde herhangi bir patlayıcı unsura rastlanmadı. Olay, bugün öğleden...
GÜVENLİK 04.11.2019, 16:33
Muammer ŞEN/KARAMAN, ()- KARAMAN'da, lisenin yakınındaki kaldırıma bırakılan oyuncak ayı, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatılan oyuncak ayının içinde herhangi bir patlayıcı unsura rastlanmadı.
Olay, bugün öğleden sonra, Nefise Sultan Mahallesi 1'inci İstasyon Caddesi'nde, Karaman Lisesi'nin yakınında meydana geldi. Kaldırımda oyuncak ayının olduğunu fark eden mahalleli, içinde bomba olabileceği düşünüp, polisi aradı. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyip, oyuncak ayıyı fünyeyle patlattı. Oyuncak ayının içinde herhangi bir patlayıcı unsura rastlanmadı.
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5