Kaldırımda yürürken bacağından vuruldu

KARAMAN'da, kaldırımda yürüyen Turgay Aslan (39), kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Yaralanan Aslan, hastaneye kaldırılırken, saldırgan aranıyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi Özgürlük Parkı yanında meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Turgay Aslan'ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri sol bacağına isabet eden Aslan yaralanırken, saldırgan kaçtı.

Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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