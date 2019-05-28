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Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kaldırımda yürüyen  Ali Günaydın'a (87) hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Günaydın, hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde meydana...

Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
ORDU'nun Fatsa ilçesinde kaldırımda yürüyen  Ali Günaydın'a (87) hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Günaydın, hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde meydana geldi. Çiğdem H.'nin kullandığı 52 AL 773 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırımda yürüyen Ali Günaydın'a çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Günaydın burada hayatını kaybetti. Sürücü Çiğdem H. ise gözaltına alındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.
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