Kaldırımda bulduğu 5 bin Euro'yu sahibine verdi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde emlakçı Mustafa Tanrıkulu (46), yürürken kaldırımda bulduğu 5 bin Euro'yu, sahibi Ekrem Şandu'ya (35) teslim etti.

Mustafa Tanrıkulu, Atatürk Bulvarı üzerinde yürürken kaldırımda bulduğu pakette 5 bin Euro olduğunu gördü. Tanrıkulu, parayı polis merkezine götürdü. Bir süre sonra merkeze gelen Ekrem Şandu, 5 bin Euro düşürdüğünü söyledi. Yapılan incelemede paranın Şandu'ya ait olduğu belirlendi. Tanrıkulu, parayı Şandu'ya teslim etti.

Mustafa Tanrıkulu, bulduğu parayı insanlık namına sahibine teslim ettiğini belirterek, "Parayı kaldırım üzerinde yürürken buldum, soluğu karakolda aldım" dedi.

Parayı teslim alıp Tanrıkulu'na teşekkür eden Ekrem Şandu ise "İnsanlık ölmemiş. Bir kez daha bunu gördük. Değerli ağabeyimiz parayı bulup polise getirmiş sağ olsun. Bu, alın terimiz. Bir de insanlık ölmemiş ona sevindim. Böyle insanlar her zaman olsun" diye konuştu.



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