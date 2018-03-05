Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Necmettin Erbakan anıldı
Necmettin Erbakan anıldı

Kaldırımda bulduğu 5 bin Euro'yu sahibine verdi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde emlakçı Mustafa Tanrıkulu (46), yürürken kaldırımda bulduğu 5 bin Euro'yu, sahibi Ekrem Şandu'ya (35) teslim etti. Mustafa Tanrıkulu, Atatürk Bulvarı üzerinde yürürken...

Kaldırımda bulduğu 5 bin Euro'yu sahibine verdi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde emlakçı Mustafa Tanrıkulu (46), yürürken kaldırımda bulduğu 5 bin Euro'yu, sahibi Ekrem Şandu'ya (35) teslim etti.
Mustafa Tanrıkulu, Atatürk Bulvarı üzerinde yürürken kaldırımda bulduğu pakette 5 bin Euro olduğunu gördü. Tanrıkulu, parayı polis merkezine götürdü. Bir süre sonra merkeze gelen Ekrem Şandu, 5 bin Euro düşürdüğünü söyledi. Yapılan incelemede paranın Şandu'ya ait olduğu belirlendi. Tanrıkulu, parayı Şandu'ya teslim etti.
Mustafa Tanrıkulu, bulduğu parayı insanlık namına sahibine teslim ettiğini belirterek, "Parayı kaldırım üzerinde yürürken buldum, soluğu karakolda aldım" dedi.
Parayı teslim alıp Tanrıkulu'na teşekkür eden Ekrem Şandu ise "İnsanlık ölmemiş. Bir kez daha bunu gördük. Değerli ağabeyimiz parayı bulup polise getirmiş sağ olsun. Bu, alın terimiz. Bir de insanlık ölmemiş ona sevindim. Böyle insanlar her zaman olsun" diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314