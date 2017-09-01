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Kaldırımda beklerken otomobil altında öldü

Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa), () - BURSA’nın İznik İlçesi’nde, bisikletinden inerek yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen 60 yaşındaki Zekeriya Cengiz, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün...

Kaldırımda beklerken otomobil altında öldü

Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa), () - BURSA’nın İznik İlçesi’nde, bisikletinden inerek yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen 60 yaşındaki Zekeriya Cengiz, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün tutuklandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza, dün İznik’in İstanbul Kapı Mevkisi’nde meydana geldi. Bayram alışverişi için çarşıya çıkan Zekeriya Cengiz, bisikletinden inerek yolun karşısına geçmek için kaldırımda beklemeye başladı.  Bu sırada 36 yaşındaki Ahmet Öztürk yönetimindeki 16 FDU 26 plakalı otomobil, hızla gelerek bisikletiyle bekleyen Zekeriya Cengiz’e çarptı. Kazada ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Bu sabah mahkemeye çıkarılan otomobil sürücüsü Ahmet Öztürk tutuklandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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