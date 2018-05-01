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Kaldırıma çıkan otomobil kadına çarptı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, mendil satarak geçimini sağlayan 69 yaşındaki Fatma Özkan, kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu araç ile elektrik direği arasında sıkıştı. Yaralanan kadın tedavi altına...

Kaldırıma çıkan otomobil kadına çarptı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, mendil satarak geçimini sağlayan 69 yaşındaki Fatma Özkan, kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu araç ile elektrik direği arasında sıkıştı. Yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Olay akşam saatlerinde, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ethembey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 06 AY 7400 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak geçimini mendil satarak sağlayan Fatma Özkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Elektrik direği ile araç arasında sıkışan Fatma Özkan ağır yaralanırken, diğer kişi ise hafif yaralandı. Otomobilden inen sürücü olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Fatma Özkan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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