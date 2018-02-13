Kaldırıma bırakılan gitar çantası bomba korkusu yaşattı

ESKİŞEHİR'de bir banka şubesinin karşısında yaya kaldırımına bırakılan gitar çantası, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bomba uzmanı tarafından patlatılan çantadan Türk bayrağı, giysi ve ilaçlar çıktı.

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki bir banka şubesinin karşısında, tramvay yolu yakınındaki yaya kaldırımında sahipsiz bir gitar çantası gören vatandaşlar bomba ihtimaline karşı 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheli gitar çantasının etrafına güvenlik şeridi çekip, araç ve tramvay yolunu trafiğe kapattı.

Gelen bomba uzmanı, özel giysilerini giyip şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp uzaktan kumandayla patlattı. Çok sayıda kişi de olay anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Patlamanın ardından açılan gitar çantasının içerisinden Türk bayrağı, giysi ve ilaçlar çıktı. Bir polis memuru Türk bayrağını yerden aldı. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından araç ve tramvay yolu ulaşıma açıldı.



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