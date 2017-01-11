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Kaldığı yurdun banyosunda kalp krizi geçiren liseli öldü

ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda kaldığı öğrenci yurdunda banyo yaparken kalp krizi geçiren lise öğrencisi 15 yaşındaki Muhammet Emin Özkan hayatını kaybetti. Adapazarı'ndaki bir özel erkek öğrenci yurdunda kalan İMKB Sakarya...

Kaldığı yurdun banyosunda kalp krizi geçiren liseli öldü

ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda kaldığı öğrenci yurdunda banyo yaparken kalp krizi geçiren lise öğrencisi 15 yaşındaki Muhammet Emin Özkan hayatını kaybetti.
Adapazarı'ndaki bir özel erkek öğrenci yurdunda kalan İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Muhammet Emin Özkan, dün akşam yurtta banyo yaparken fenalaştı. Arkadaşları, yerde hareketsiz halde buldukları Özkan için sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Muhammet Emin Özkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özkan'ın cenazesi, bugün Kaynarca Karaçalı Köyü'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Özkan'ın cenazesine, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Çetin Turhan, öğretmenler ve sınıf arkadaşları katıldı. 

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