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Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (3)
GÜVENLİK 11.01.2020, 00:21
ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Bursa'da ağzı koli bandıyla bantlanan, elleri kelepçelenip kamyonete bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Kahraman cinayetinin şüphelileri Muhammet D., eşi Ezgi D. ve arkadaşı Ömer Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fatma Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mehmet İNAN/BURSA, ()
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