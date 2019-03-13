Kalaşnikoflu cinayetin sanıkları keşifte olayı anlattı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce, tekel bayisinde çalışan Recep Koyun'u (27), Kalaşnikof marka tüfekle vurarak, öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Ercan Turan ile tahliye edilen diğer sanık Okan E., keşif için olay yerine getirildi.

Olay, 22 Mart 2017'de saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde meydana geldi. Otomobille gelen 2 kişi, tekel bayisine Kalaşnikof tüfekle ateş açtı. Saldırıda, iş yeri çalışanlarından Recep Koyun hayatını kaybederken, Murat Ç. yaralandı. Jandarma, ilk olarak Okan E.'yi yakaladı. Okan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçan Ercan Turan ise olaydan 13 gün sonra Bursa'da 34 KY 7484 plakalı otomobilde gözaltına alındı. Otomobilde Kalaşnikof tüfek, tabanca, 41 mermi ve bir çelik yelek ele geçirildi. Ercan Turan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'FETÖ'CÜ DİYE İTHAM ETTİ'

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Ercan Turan, "15 Temmuz'dan sonra iş yeri sahibi Emrah K., sosyal medayadaki sahte hesaplar üzerinden beni ve arkadaşlarımı 'FETÖ’cü' diye itham etti. Uyuşturucu madde sattığımı yaydı. Ağabeyim Ersin Turan'ın öldürülmesiyle de aramızda husumet başladı. Sosyal medya üzerinden bana hakaretler yapıldığını, bacanağım M.Y.D.'den öğrendim. Evime gidip Kalaşnikof tüfeğim ile silahımı aldım. İş yerinin önüne gittim. Tam bu sırada Emrah bana ateş etmeye başladı. Ben de her iki silahla karşılık verdim. Recep Koyun'un öldüğünü daha sonra medyadan öğrendim" dedi. Tutuklu sanık Okan E.', savunmasında, "Olay akşamı Ercan, beni evime bıraktı. Sonrasında kendisini görmedim. Olayla ilgim yok, olanları sonradan öğrendim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

'BENİ VURACAĞINI SÖYLEMİŞ'

Müşteki sanık Emrah K. ise "Ercan Turan ile daha önceye dayalı husumetimiz var. Ağabeyi Ersin'in öldürülmesinin ardından 5 ay cezaevinde yattım, sonra serbest kaldım. Tahliye olduktan sonra Ercan, çevresindekilere, beni vuracağını söylemiş. Ben de kendime göre tedbirler aldım. Olay gecesi iş yerinde oturuyordum. Murat isimli kişi içeriye girdiğinde ateş edilmeye başlandı. Silah sesleri kesildikten sonra Recep'in öldüğünü, Murat Ç.'nin yaralandığını öğrendim. Dışarı çıkıp havaya ateş ettim. Recep Koyun’u araçla hastaneye götürdük ancak öldü" dedi.

KEŞİF YAPILDI

Mahkeme heyeti, Cerrah Mahalesi'nde olayın meydana geldiği bölgede keşif için toplandı. Cerrah Mahallesi giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesi ile kapatıldı. Recep Koyun'u Kalaşnikofl tüfekle vurarak öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Ercan Turan ile tutuklanıp sonradan tahliye edilen diğer sanık Okan E.', olayı mahkemeye heyetine anlatıp, canlandırdı. Duruşma eksik evrakın tamamlanması için 11 Haziran'a ertelendi.



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