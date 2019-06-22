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Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kahveye girmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 1 kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu...

Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kahveye girmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 1 kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
Kaza, geçen hafta Yenice Mahallesi, Kasım Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Mensur Uğur yönetimindeki 16 R 9483 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra taklalar atarak kahveye girdi. Kazada, otomobil sürücüsü Mensur Uğur ile kahvede çaycılık yapan Ersin Suvat (24) yaralandı. Direksiyon başında fenalaştığını öne süren Mensur Uğur ile Ersin Suvat, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uğur, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. ​Kazanın, yandaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin, kahveye doğru ilerlediği görüldü. Bu sırada kıraathane önünde bulunan 1 kişinin son anda kaçarak kazadan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

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