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Kahvehane önünde otururken silahlı saldırıda yaralandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, kahvehane önünde otururken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ozan Sarısaç (33), yaralandı. Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi...

Kahvehane önünde otururken silahlı saldırıda yaralandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, kahvehane önünde otururken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ozan Sarısaç (33), yaralandı.
Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5362 Sokak'ta meydana geldi. Kahvehane önünde oturan Ozan Sarısaç'a 35 PN 280 plakalı otomobille yoldan geçen kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Sarısaç yüzüne ve ayağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ozan Sarısaç, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarısaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyip, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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